Motorista de app é morto com três tiros em bar na Compensa

Manaus - O motorista de aplicativo Darciomar da Silva Albuquerque, de 43 anos, conhecido como "Kako" foi morto com três tiros na cabeça, no inicio da manhã deste domingo (25), na entrada de um bar, localizado na rua São João, bairro Compensa, Zona Oeste da capital amazonense.

O proprietário do bar, de 68 anos, que preferiu não se identificar, informou que dois criminosos chegaram ao local e atiraram contra Darciomar que estava sentado em uma cadeira, na entrada do estabelecimento.

"Eu estava assistindo TV, de costas para o 'Kako'. Só ouvi os disparos, tomei um susto. Depois vi os homens correndo e entrando no rip-rap", contou o comerciante.

A vítima foi socorrida por vizinhos e levado no próprio carro em que trabalhava, para o SPA Joventina Dias, porém já chegou morto na unidade de saúde.

Os suspeitos fugiram sem ser identificados. O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML).

Morte misteriosa

Conforme moradores do bairro, "Kako" era bastante querido na comunidade, a morte dele causou surpresa para a vizinhança. A família informou à reportagem que desconhece a motivação do crime.

No necrotério do SPA, uma irma da vítima, de 55 anos, contou que não tinha detalhes do caso e disse estar surpresa com a morte do irmão. "Ele era evangélico, não sabia que estava bebendo, porém, às vezes nos surpreendemos até com nossos próprios filhos", disse a irmã.

Na casa da vitima, que fica em um beco, ao lado do bar onde ocorreu o assassinato, uma cunhada, de 39 anos, que pediu para ter a identidade preservada, contou que há um mês "Kako" recebeu uma ameaça para não frequentar os bares da rua onde ele foi morto.

"Deram um recado para ele não andar mais naquela área, porque quando bebia ficava falando besteira, mas ele não se preocupou. Até porque não devia nada a ninguém, ele sempre foi muito tranquilo", disse a mulher.

Ainda segundo a cunhada, a vítima havia trabalhado como motorista e depois saiu para consumir bebidas alcoólicas. "Sabemos que ele estava em um bar em outra rua, depois retornou para casa e saiu para comprar um refrigerante nesse bar da rua São João. Então aconteceu essa tragedia", disse.

Investigação

A verdadeira a motivação e os autores do assassinato são investigados pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Ainda na manhã de hoje, a equipe de investigadores esteve no local do crime e na casa da vítima, onde realizou os primeiras apurações sobre o caso.

