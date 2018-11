Nova fuga de detentos é evitada após Seap achar buraco em cadeia no AM

Manaus - Uma nova fuga no sistema prisional foi evitada na tarde deste sábado (24), após a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), identificar uma escavação na laje da cela 8, pavilhão superior 5, do Centro de Detenção Provisória Masculino 2 (CDPM 2), localizado no quilômetro 8 da BR-174 (Manaus-Boa Vista). A abertura na concretagem foi encontrada por volta das 17h.

Essa é a segunda tentativa de fuga registrada em 11 dias. No dia 13 de novembro, a Seap encontrou uma escavação escondida embaixo de um vaso sanitário

na cela 6 do pavilhão 5, do CDPM 1.

De acordo com informações da Coordenação do Sistema Penitenciário (Cosipe), a escavação daria acesso ao telhado no respectivo pavilhão. O local foi isolado e os internos foram encaminhados para outra cela da unidade prisional.

A Seap informou que o serviço de concretagem da escavação foi concluído. O patrulhamento da unidade prisional também foi reforçado. O órgão ainda ressaltou que agentes da Cosipe estão na unidade para evitar qualquer tipo de convulsão no sistema penitenciário.

Os internos da cela onde foi encontrado a escavação, devem responder pelos procedimentos cabíveis de dano ao patrimônio público.

