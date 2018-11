Suspeito de estuprar mulher em cemitério é preso em Novo Airão

Homem teria atacado a mulher | Foto: Divulgação

Manaus - Um homem identificado como Alexandre de Souza Lima, conhecido como “Taca-Taca", foi preso por suspeita de cometer estupro dentro de um cemitério contra uma mulher, na cidade de Novo Airão, a 107 quilômetros de Manaus. O crime aconteceu por volta das 6h30, deste domingo (25).



Segundo informações do 6º Grupamento da Polícia Militar (GPM), a vítima procurou a polícia para relatar o crime. Ainda segundo a polícia, a mulher estava muito machucada, dizendo ter sido sido estuprada e espancada pelo homem, dentro do cemitério da cidade.

Após encaminhar a vítima ao hospital, os policiais dirigiram-se até à residência do homem denunciado. Ao ser preso, Alexandre foi conduzido, sem oferecer resistência, até o hospital, onde estava a vítima, e foi reconhecido por ela.

A Polícia disse ainda que Alexandre também estava com lesões no rosto, supostamente por ter travado luta corporal com a vítima.

Não há informações de como o homem teria levado a mulher para o cemitério da cidade ou se ela já estaria no local ao ser atacada.

O suspeito foi encaminhado ao 77º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para procedimentos judiciais.

