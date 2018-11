Irmãos matam presidiário do semiaberto a pauladas, no AM

Parintins – Por motivo considerado fútil pela polícia, os irmãos Vitor César de Souza Vieira, de 21 anos, conhecido como "Vitinho", e Alexander de Souza Vieira, de 25 anos, o "Batatinha", mataram a golpes de pauladas o detento do regime semiaberto, Eduardo Jorge Katak, de 25 anos.

O crime aconteceu no bairro da Francesa, Zona Leste da cidade. Os irmãos estavam bebendo em um local, e de repente se desentenderam com a vitima, que acabou sendo atingida com uma paulada na cabeça desferida por traz pelo "Vitinho”.

Depois de cometerem o homicídio os dois fugiram, entretanto uma hora após o crime, uma guarnição da Força Tática da Polícia Militar prendeu os dois irmãos no bairro de Santa Clara, também na Zona Leste.

Alexander disse que o irmão agiu em legítima defesa, porque Katak queria matá-lo. “O meu irmão foi me defender”, disse o acusado. Os dois irmãos têm várias passagens na delegacia de Parintins por roubo. Respondem também por um homicídio.

Eduardo Jorge Katak era detento da Unidade Prisional de Parintins. Respondia pelos crimes de assaltos com arma branca. Apesar de ter passado para o regime semiaberto, continuava no mundo do crime.

Os dois acusados serão ouvidos na próxima segunda-feira(26), pelo delegado Adilson Cunha, titular da 3ª DIP, e em seguida vão para o presídio no Centro da cidade.

