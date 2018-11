Homem morre com facada no peito em Novo Airão

Novo Airão - José Augusto Reis da Silva, conhecido como “Binho”, 24, foi assassinado com uma facada no peito. O crime aconteceu na noite de sábado (24), em de Novo Airão, município distante a 115 km de Manaus.

De acordo com policiais militares do município, pessoas não identificadas em um carro, de características não informadas, deixaram a vítima ferida no hospital da cidade. “Binho” não resistiu e morreu na unidade de saúde.

Ainda segundo a Polícia Militar, os familiares da vítima informaram, que os suspeitos do assassinato foram identificados apenas como "Bebeto” e “Pretinho". Porém nenhum familiar soube informar a motivação do crime.

Foram realizadas buscas, mas até o publicação desta matéria os supostos autores do homicídio não foram encontrados pela equipe da policia militar.

O caso deve ser investigado pelo 77º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

