Vídeos: Tiroteio no hospital 28 de Agosto termina com três presos

Pessoas correm durante tiroteio no HPS 28 de Agosto | Autor: Divulgação

Manaus - Três homens acabaram presos, um deles baleado na perna, depois de invadirem o Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto, no bairro Adrianópolis, zona Centro-Sul de Manaus, para executar Adriano Batista de Araújo, o “Porocado”, que estava internado na unidade, na noite deste domingo (25).



O ataque aconteceu na troca de turno, por volta das 19h. A atitude foi frustrada por policiais militares de prontidão. Ainda houve intensa troca de tiros dentro do prédio, causando pânico a pacientes e profissionais de saúde.

| Foto: Josemar Antunes

O alvo dos criminosos, Porocado, estava internado no hospital depois de ter sido baleado duas vezes no peito, durante a tarde deste domingo, no bairro Compensa, na Zona Oeste. Informações extraoficiais dão conta de que o mesmo seria membro de uma facção criminosa da região e estava sendo procurado pela organização criminosa rival.

Frente do hospital 28 de Agosto durante tiroteio | Autor: Divulgação

Pânico

Durante a troca de turno, com muito movimento e distração, os homens invadiram o local, armados com revólveres calibre 38. Segundo o relato do técnico de enfermagem Alex Santos, foi possível ouvir mais de vinte tiros e que os criminosos aproveitaram a troca de plantão e invadiram o local.

Atirados sendo levado para a viatura | Foto: Divulgação

“Quando começou o tiroteio a gente se jogou no chão, era gente caindo um em cima do outro, e diziam para a gente não se meter. Vieram para matar mesmo, e disseram que iam chamar outros comparsas. Mais de cinco minutos de tiro rolando, graças a Deus sempre tem policial aqui no hospital. O segurança chamou rápido o reforço”, relatou nervoso o profissional.

No decorrer da ocorrência, o hospital foi completamente interditado, pessoas que estavam fora não podiam entrar, e tanto pacientes quanto profissionais que estavam já dentro do prédio precisaram ficar trancados em salas, aguardando varredura da polícia, até pegar os suspeitos, como foi o caso da chefe do departamento de serviços gerais do 28 de Agosto, Gracileide Carvalho, de 35 anos.

Outros dois atiradores no camburão da Rocam | Foto: Divulgação

Ainda em estado de choque e emocionada, Gracileide narrou que passou mais de uma hora trancada em uma das salas, onde um dos suspeitos invadiu e se escondeu da polícia. O suspeito entrou dizendo que era uma acompanhante. Mas os policiais da Rocam arrombaram a porta e acharam ele, só que tivemos que ficar até agora na sala até liberarem”, relatou.

Desfecho

O subcomandante da Polícia Militar, Ayrton Norte, disse que os criminosos não conseguiram chegar ao alvo. “ A polícia agiu imediatamente, e a segurança do hospital também colaborou. Foram mais de 30 policiais atuando, em uma ação rápida e precisa. Já tínhamos uma viatura da Rocam atuando no local e graças ao serviço de inteligência foi evitado um mal maior”, relatou.

Momento em que o alvo dos criminosos era transferido para outro hospital | Foto: Josemar Antunes

Norte disse ainda que foi feita uma varredura e o hospital já está funcionando normalmente. Os presos foram conduzidos para a delegacia, realizar o procedimento de flagrante. Os suspeitos devem ser apresentados para a sociedade em coletiva para a imprensa nesta segunda-feira (26).

Nenhuma pessoa ficou ferida na ocorrência, e Porocado, que estava internado no HPS 28 de Agosto, foi transferido por razões de segurança para outro hospital. Um veículo que seria utilizado para os criminosos empreenderem fuga foi apreendido.

Reveja a transmissão direto do local





Leia mais:

Tiroteio e panico no hospital e pronto socorro 28 de Agosto

Suspeito de estuprar mulher em cemitério é preso em Novo Airão