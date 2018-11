Homem é executado enquanto vendia drogas na Cidade Nova

Manaus - Um autônomo de 21 anos foi executado na noite de domingo (25), em um rip-rap, na rua Ilha Mexicana (antiga rua3), conjunto Francisca Mendes, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. Segundo a polícia, a vítima tinha passagem por tráfico de drogas.

O crime ocorreu por volta das 19h. De acordo com as informações levantadas pela polícia, o jovem estava vendendo entorpecentes no local quando foi surpreendido a tiros por dois homens, que estavam escondidos em um matagal.

Ferido, o autônomo ainda correu para tentar se salvar, mas não resistiu ao ferimento. Ele foi atingido com um tiro no lado esquerdo do tórax, conforme informações da perícia criminal do Departamento de Perícia Técnico-Cientifica (DPTC).

O corpo do jovem removido pelo IML | Foto: Josemar Antunes

Familiares reconheceram o corpo, mas evitaram falar sobre o caso com a imprensa. O delegado Abraão Serruya, plantonista da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) informou que o autônomo foi morto em um possível acerto de contas.

"Já realizamos os levantamentos no local. A vítima comercializava entorpecentes e tinha rixa com um traficante da área, que está identificado e apontado por testemunhas como autor do crime, mas por questões de Investigações não podemos divulgar o nome", explicou Serruya.

Após o crime, a equipe de investigação da DEHS foi até a residência de um dos suspeitos do crime, mas ninguém foi encontrado na quitinete.

O autônomo já havia sido preso por policiais militares da 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), neste ano, pelo crime de tráfico de drogas. O corpo dele foi removido ao Instituto Médico Legal (IML), no bairro Cidade Nova, Zona Norte. O caso será investigado pela DEHS.

