Mulher é presa com 22 kg de drogas no porto de Manaus

Manaus - Josiele de Souza Lira, de 30 anos, foi presa pela equipe do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc), na tarde desse domingo (25), por volta das 17h, no Porto da Manaus Moderna, no Centro da capital amazonense. A ação policial ainda contou com o apoio da Secretaria-Executiva-Adjunta de Inteligência (Seai).

De acordo com o delegado Paulo Mavignier, diretor do Denarc, Josiele estava em uma embarcação vinda de Uarini (a 565 quilômetros de Manaus). Durante abordagem, os policiais civis encontraram 22 quilos de maconha tipo "skunk".

A droga está avaliada em R$ 90 mil | Foto: Josemar Antunes

A droga avaliada em R$ 90 mil estava acondicionada em uma mala com a bandeira da Colômbia. Um homem que também estava na embarcação conseguiu fugir, mas já foi identificado.

Em depoimento, Josiele não revelou o quanto receberia pelo transporte da droga, mas declarou que aceitou porque precisava do dinheiro para sustentar os filhos.

Josiele ainda informou à polícia que o companheiro dela está preso pelo mesmo crime em Uarini.

A mulher foi autuada em flagrante por tráfico de drogas. Ela será apresentada na audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, bairro São Francisco, Zona Sul da capital.

