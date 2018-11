Suspeito de atirar em rival dentro de hospital morre após ser baleado

Manaus - Flagrado pelas câmeras de seguranças do Hospital 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul de Manaus, na noite de domingo (25), atirando em Adriano Batista de Araújo, de 24 anos, o "Porocado", Everton Lima Martins, de 23 anos, morreu após ser baleado. Outros dois homens foram presos.

Na fuga do hospital, Everton foi atingido com um tiro no lado direito do tórax por um dos homens que fazia a segurança de Adriano. O homem ainda foi levado para o hospital João Lúcio, mas não resistiu aos ferimentos e morreu volta das 5h30 desta segunda-feira (26).

O corpo foi levado para o IML | Foto: Josemar Antunes

Invasão em hospital

Everton e um comparsa invadiram a unidade hospitalar, na noite de domingo (25), no momento da troca de plantão dos funcionários, com objetivo de executar Adriano.

No vídeo das câmeras de seguranças é possível ver Everton entrando na enfermaria do hospital e sacando um revólver. Em seguida, o pistoleiro mira na cabeça de "Porocado", efetua o tiro e sai correndo.

Pânico

Os disparos dentro da unidade hospitalar provocaram pânico entre funcionários e pacientes. A ocorrência mobilizou policiais militares da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam), Força Tática e 12ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

Transferência

Por questões de segurança, Adriano Batista, que é apontado como pistoleiro e membro da facção criminosa Família do Norte (FDN), foi transferido para o PS Dr. João Lúcio. Não há informações sobre sobre o estado de saúde.

| Autor: Divulgação

Adriano já havia sido baleado por volta das 16h, no bairro Compensa, Zona Oeste da capital. Na ocasião, ele foi levado ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Joventina Dias, sendo posteriormente transferido para PS 28 de Agosto.

Presos

Gabriel Moreira de Melo, de 22 anos, e Renan Alves Maia, de 22 anos, que estavam fazendo a segurança de Adriano na unidade hospitalar, foram presos. Já o comparsa de Everton conseguiu fugir.

Matéria atualizada às 16h05, para complementar informação*

Leia mais:

Homem é executado enquanto vendia drogas na Cidade Nova

Vídeos: Tiroteio no hospital 28 de Agosto termina com três presos