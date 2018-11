Bando é preso pela Seaop durante operação 'Veredito', em Manaus

Manaus - Cinco homens foram presos durante a operação "Veredito", deflagrada na manhã desta segunda-feira (26), pelas equipes da Secretaria Executiva Adjunta de Operações (Seaop), na capital amazonense.

De acordo com o secretário da Seaop, delegado Guilherme Torres, a operação foi deflagrada para cumprir mandados de prisão e efetivar o resultado dos processos judiciais.

“A operação na zona leste tinha o objetivo, também, retirar de circulação condenados que tiveram contra si uma sentença penal transitada em julgado por crimes cometidos na capital. A finalidade, também, é diminuir os índices criminais na cidade”, explicou Torres.

Marcileudo Marcilio Roque, de 42, foi preso no Jorge Teixeira; Wallace Azevedo Coca, de 29 anos, na Compensa; Rosinaldo Castro dos Santos, de 35 anos, o "Buda", no São José 4; Jorge Leca Jean, de 23 anos, no São José 2 e Marcelo Camelo Laranjeira, de 35 anos, no Aleixo.

De acordo com o delegado, a operação deve continuar nos próximos dias em outras zonas da cidade.

