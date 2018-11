Assalto em loteria termina com dois suspeitos mortos no Amazonas

Nova Olinda do Norte - Após um assalto a uma casa lotérica, dois homens ainda não identificados, foram mortos pela Polícia Militar, durante um confronto nesta segunda-feira (26). O caso ocorreu em Nova Olinda do Norte, distante a 135 quilômetros de Manaus.

Segundo informações do Departamento de Polícia do Interior (DPI), quatro suspeitos participaram do crime. Os homens armados com pistolas, chegaram a casa lotérica em duas motocicletas. Ao anunciaram o roubo os suspeitos foram bastante agressivos.

De acordo com informações preliminares, duas pessoas que estavam no estabelecimento, ficaram feridas após serem atingidas por coronhadas.

Dinheiro do roubo recuperado | Foto: Divulgação

Depois de recolherem uma alta quantia em dinheiro, ainda não divulgada, os suspeitos tentaram fugir do local, mas foram perseguidos por policiais militares, que haviam sido acionados pela população.

Durante a perseguição policial, dois dos criminosos trocaram tiros com PMs e acabaram sendo mortos no confronto.

"A ocorrência continua em andamento. Já foram recuperados alguns pertences de vítimas, uma quantia em dinheiro, além das armas e munições que os suspeitos usavam", informou o sargento Iris Neves, do DPI.

