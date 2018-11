Invasão em hospital para matar membro da FDN foi ordenada pelo CV

Manaus - A ordem para matar o pistoleiro Adriano Batista de Araújo, de 24 anos, conhecido como “Porocado”, dentro do Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, na noite desse domingo (25), partiu da facção criminosa Comando Vermelho CV), organização criminosa que tem assumido o controle do tráfico de drogas na capital, com execuções de membros rivais. Atualmente alguns chefões da facção estão presos em unidades penitenciárias de segurança máxima do Estado. Outros ainda seguem livres, praticando crimes.

De acordo com o coronel Amadeu Soares, titular da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), três homens foram presos por policiais militares, após a invasão na unidade hospitalar.

Câmeras de segurança flagraram Everton Lima Martins, de 23 anos, atirando contra Adriano, que se recuperava em um dos corredores do hospital, após ser internado na unidade hospitalar por ter sido alvejado a tiros no mesmo dia, no bairro Compensa, Zona Oeste da capital.

Na fuga, Everton acabou baleado no lado direito do tórax por membros da facção criminosa rival que fazia escolta de Adriano na área externa do hospital. Ele foi socorrido e levado na viatura policial ao Pronto-Socorro (PS) Dr. João Lúcio, na Zona Leste da capital, mas não resistiu ao ferimento por volta das 5h30 desta segunda-feira (26).

A Polícia Militar informou que Everton teria morrido após ser agredido por outros suspeitos dentro da viatura. Já o alvo, Adriano, foi transferido para o Pronto-Socorro Dr. João Lúcio, onde segue internado, com estado de saúde considerado estável.

Cronologia dos crimes

Conforme informações da polícia, Adriano foi alvejado a tiros por volta das 17h de domingo (25) na rua 25 de Dezembro, no bairro Compensa, Zona Oeste. Ele ainda foi levado ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Joventina Dias e depois transferido ao HPS 28 de Agosto, no bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul da capital.

Por volta das 18h, Everton foi até a unidade hospitalar, acompanhado de um comparsa, e entrou aproveitando a troca de plantão dos funcionários. Na ocasião, ele saca uma arma de fogo da cintura e efetua disparo contra Adriano que estava deitado em uma maca. Depois de sair correndo, Everton foi surpreendido e alvejado pelos seguranças de Adriano,

Gabriel Moreira de Melo, e Renan Alves Maia, ambos de 22 anos, foram presos durante a intervenção das equipes policiais da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam), Força Tática e 12ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom). Com os suspeitos, dois revólveres calibre 38 foram apreendidos. A dupla foi apresentada no 12º Distrito Integrado de Polícia (DIP). Já o comparsa de Everton conseguiu fugir.

Entenda o caso

Os confrontos entre facções criminosas vêm deixando rastros de sangue pelas ruas de Manaus. O motivo da invasão na unidade hospitalar ocorreu por Adriano fazer frente da facção criminosa rival ao Comando Vermelho (CV). Segundo a polícia, Adriano assumiu o posto após a prisão de Luciano da Silva Barbosa, o “L7”, que é filho do narcotraficante José Roberto Fernandes Barbosa, o “Zé Roberto da Compensa”.

Adriano foi preso por policiais civis da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (Derfv) no dia 10 de abril de 2018, juntamente com Luiz Felipe de Souza Guimarães, de 20 anos, por posse de arma de fogo de uso restrito, receptação e uso de documento falso.

Corpo fechado

No dia 31 de agosto deste ano, por volta das 13h20, oito homens que estavam em dois veículos modelos Logan, de cor branca e um Siena, de cor não identificada, respectivamente, de placas não reconhecidas, invadiram o Campo do Estrela, na rua Gilberto Mestrinho, no bairro Compensa, Zona Oeste. Adriano, que participava do treino da equipe de futebol Compensão, escapou dos atiradores. Durante a ação, três pessoas morreram e outras três ficaram feridas. A suspeita é que o crime foi uma briga pelo comando do tráfico de drogas da região.

Reforço em hospitais

O secretário de Segurança Pública do Amazonas, coronel Amadeu Soares, determinou o reforço policial nas unidades de saúde do Estado após o tiroteio entre membros de facções rivais na noite deste domingo (25), nas dependências do Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto.

“Já determinamos o reforço nas unidades com viaturas da Força Tática e da Rocam (Rondas Ostensivas Cândido Mariano). Além disso, vamos adotar um novo procedimento conforme a dinâmica dos eventos. Se houver um confronto e dele resultar feridos que fiquem internados, reforçaremos as portarias para que não haja estímulo para que outros tentem cometer um crime lá dentro”, afirmou Amadeu Soares.

