Quadrilha roubou mais de R$ 60 mil de loteria no AM, diz polícia

Nova Olinda do Norte - Aproximadamente R$ 63 mil, além de pertences de clientes e funcionários, foram roubados de uma loteria no Centro de Nova Olinda do Norte (município distante 135 quilômetros de Manaus). O caso ocorreu por volta das 11h30 desta segunda-feira (26). Após um confronto com policiais militares, dois assaltantes foram mortos e apenas R$ 12 mil recuperados.

De acordo com a Polícia Civil (PC), quatro pessoas participaram do crime. Os homens armados com pistolas chegaram na casa lotérica em duas motocicletas. Ao anunciaram o roubo, todos foram bastante agressivos.

Dupla morta no confronto com PMs | Foto: divulgação

O grupo se dividiu em duas motos na hora da fuga e foi perseguido por policiais militares, quando ocorreu uma troca de tiros e dois dos suspeitos morreram, conforme informou a PC.

Durante a ação, os PMs recuperam parte do dinheiro que foi roubando e apreenderam um revólver calibre 38, além das duas motos utilizadas na ação criminosa.

Ainda conforme a Polícia Civil, os dois criminosos mortos ainda não foram identificados, pois não possuíam documentação no momento da ocorrência, enquanto outros dois ainda estão sendo procurados.



O caso é investigado pela equipe policial da 47ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), do município.

