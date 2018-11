Mecânico é preso por estuprar e engravidar enteada, em Manaus

Manaus - Um homem de 48 anos foi preso na tarde dessa segunda-feira (26), após ser denunciado por estuprar e engravidar a própria enteada, uma adolescente de 15 anos. O fato aconteceu por volta das 14h, no bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus.

De acordo com a delegada Joyce Coelho, titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), o homem, que trabalha como mecânico, foi preso em cumprimento a mandado de prisão, com prazo de 30 dias, em frente à casa onde morava. Ele negou o crime de estupro de vulnerável.

As investigações em torno do caso iniciaram após a adolescente dar à luz a um bebê no banheiro da própria casa no dia 28 de outubro deste ano. Na ocasião, a jovem revelou que não sabia que estava grávida. Ao sentir dores abdominais, ela procurou um Serviço de Pronto Atendimento (SPA), onde foi medicada com uso de injeções.

Após o bebê nascer, os familiares levaram a adolescente para a Maternidade Doutor Moura Tapajós, onde foram realizados os procedimentos médicos. Já em casa, a jovem foi pressionada pela família para revelar quem era o pai da criança.

A menina acabou relevando que em janeiro deste ano foi abusada pelo padrasto, quando estava sozinha no quarto dela. Na ocasião, o mecânico tapou a boca da vítima para que ela não pedisse ajuda e, em seguida, consumou o ato sexual.

A jovem revelou que sempre negou as investidas do padrasto. Depois do estupro, o mecânico ameaçou matar a mãe da adolescente, caso ela contasse sobre o fato.

Em depoimento, a família disse que não suspeitou da gravidez. O material biológico da criança foi coletado para comparação genética.

O homem foi indiciado por estupro de vulnerável. Ao término dos procedimentos na unidade policial, ele será levado ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), no quilômetro 8 da BR-174, onde ficará à disposição da Justiça da Justiça.

