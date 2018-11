Homem é morto a facadas após cobrar dívida de R$ 20

Um homem de 25 anos foi assassinado com vários golpes de facão em Araguaína, norte do Tocantins, após uma discussão por causa de uma dívida de R$ 20. O crime aconteceu no setor Céu Azul, no fim da tarde deste domingo (25).

De acordo com a Polícia Militar, dois irmãos estavam conversando na porta de uma casa, quando a vítima chegou cobrado uma dívida de R$ 20. Um dos irmãos pagou o dinheiro, mas disse que não gostou da forma que a vítima fez a cobrança.

Depois disso, os dois começaram a discutir e travaram uma luta corporal. A vítima saiu do local, mas retornou pouco tempo depois. Os três começaram a brigar e a vítima acabou sendo ferido com golpes de facão. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou a morte do homem.

Um dos suspeitos foi preso. O outro conseguiu fugir. O facão utilizado no crime foi encontrado e apreendido pela Polícia Militar.

