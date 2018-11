Encapuzados tentam matar mãe e filho por dívida de drogas, em Manaus

Manaus - Uma mulher, de 41 anos, e o filho dela, um jovem, de 24 anos, sofreram uma tentativa de homicídio na noite de segunda-feira (26). Criminosos usando máscaras balaclava, atiram contra as vítimas quando elas chegavam em casa, na travessa Jussiape, conjunto Augusto Montenegro, bairro Lírio do Vale, Zona Oeste de Manaus. Os dois não ficaram feridos.

De acordo com o relatório do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), por volta das 22h20, três homens encapuzados utilizaram um carro, modelo Siena, cor creme e placa não identificada, para cometer o crime.

Os suspeitos atiraram pelo menos cinco vezes contra as vítimas, mas ninguém foi atingido, um dos disparos acertou o portão da casa de um vizinho. Os suspeitos fugiram sem serem identificados.

Testemunhas informaram, que as vítimas escaparam após correrem e entrarem na casa de um vizinho. “Acredito que os dois já estavam sendo perseguidos. Depois dos tiros, o segurança particular do conjunto chamou a polícia”, informou um pedreiro, 75 anos, vizinho das vítimas.

A reportagem foi até a casa das vítimas, mas elas não foram encontradas para comentar o caso. | Foto: Daniel Landazuri

Em depoimento aos Policiais Militares da 19ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a mulher informou que estava devendo a quantia de R$ 300 para um traficante, identificado apenas como “Deco”.

Os PMs fizeram buscas pelos suspeitos, mas ninguém foi encontrado. As vítimas foram orientadas pelos policiais, mas até a publicação desta matéria o caso não havia sido registrado pela Polícia Civil.

A reportagem foi até a casa das vítimas, mas elas não foram encontradas para comentar o caso. Vizinhos informaram que logo após do crime, na noite de ontem, eles deixaram a residência.

Leia mais:

Homem é morto a facadas após cobrar dívida de R$ 20

Invasão em hospital para matar membro da FDN foi ordenada pelo CV