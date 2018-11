Quadrilha sequestra e rouba família no AM e os abandona em Roraima

Manaus - Após serem sequestrados e roubados, em ramal da Zona Oeste de Manaus, o casal Ingrid Souza Rocha, de 27 anos, e Elias Vasconcelos Sales, de 29 anos, e a filha deles, de 3 anos, foram abandonados em uma estrada de Boa Vista (RR). A família estava desaparecida desde a madrugada de segunda-feira (26), quando saíram de uma lanchonete do pai de Elias, na invasão Cidade das Luzes, no Tarumã.

Depois de mais de 24 horas as vítimas entraram em contado com os familiares e informaram que estavam em uma rodoviária próxima da capital roraimense.

O pai de Ingrid, o motorista Eiremar da Rocha, de 56 anos, informou que a filha, genro e a neta passam bem e estão recebendo auxílio de parentes que moram em Boa Vista (RR).

"Hoje por volta das 14h, que eles nos explicaram por telefone que foram atacados após pararem em uma barricada, montada no ramal da Anaconda. Eles teriam ido pegar dinheiro com o pai de Elias para comprar remédio para a criança que estava com dores na barriga. No caminho de volta para casa foram abordados", disse o familiar.

As vítimas ainda relataram aos familiares, que foram abordadas por quatro homens, os suspeitos colocaram uma mala, no porta-malas do carro modelo Prisma, de cor preta, depois dois dos criminosos entraram no veículo e obrigaram Elias a dirigir.

"Minha filha contou que os criminosos agrediram o Elias e depois pegaram o dinheiro deles para a abastecer o carro. Quando chegaram em uma estrada que seguia para a fronteira da Venezuela, os sequestradores abondaram eles e entraram em outro carro que já estava esperando. Depois meu genro retornou e conseguiu pedir ajuda no terminal de ônibus", contou Eirimar.

A família pretende retornar para Manaus nesta quarta-feira (28). "Eles pensam em voltar de ônibus, pois não tem condições de voltar dirigindo depois do que passaram. Todos ainda estão com mal-estar, minha neta ficou pior de saúde, porque precisava receber medicamentos. Mas estão sendo amparados", disse o pai de Ingrid.

A Polícia Civil deve investigar o caso.

