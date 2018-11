Irmãos são encontrados mortos em presídio de Parintins

Parintins (AM) - Os irmãos Alexsander de Souza Vieira, de 25 anos, e Victor César Souza Vieira, de 21 anos, foram encontrados mortos dentro de uma cela na Unidade Prisional de Parintins, no fim da noite de terça-feira (27), (a 369 km de Manaus).

Por volta das 22h15, uma equipe que fazia patrulhamento no local registrou que os presidiários começaram a gritar de dentro das celas e pediu reforço.

Segundo informações do comandante Navarro, do Comando de Policiamento Interiorano (CPI), o diretor da unidade prisional e a Força Tática foram checar a movimentação dos presos.

Depois de retirarem os internos da cela, as autoridades encontraram os dois homens pendurados por cordas pelo pescoço no banheiro.

"Fizemos a checagem em outras celas e não havia movimentação estranha", disse o comandante. O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionado para ajudar a retirar os corpos do local. Eles foram removidos ao Instituto Médico Legal (IML), em Manaus.

Na madrugada desta quarta-feira (28), por volta das 1h, a Polícia Civil (PC) fez uma revista na cela onde os presos foram encontrados, mas não encontrou nenhum material ilícito.

No entanto, dos 12 detentos que estavam na cela, quatro foram presos suspeitos de participação na morte da dupla.

A PC conduziu Claudionor Silva Souza, Enderson Pereira dos Santos, Janderson Almeida Pantoja e Sérgio Costa ao 3° Distrito Integrado de Polícia (DP) para interrogatório e outros procedimentos investigativos.

Presos por homicídio

Em nota, a Secretaria Estadual em Administração Penitenciária (Seap), informou que os irmãos foram presos suspeitos do assassinato de Eduardo Jorge Kataki, de 25 anos anos, ocorrido no sábado (24), na rua João Meirelles, no bairro Francesa.

Na segunda-feira (26), eles foram transferidos para a Unidade Prisional de Parintins.

A Seap informou, ainda, que não houve princípio de alteração na unidade prisional e configura o episódio como ato isolado. "A secretaria apura as circunstâncias do caso e aguarda a conclusão do laudo da perícia para determinar as causas das mortes", finaliza a nota.

