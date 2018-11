Traficante 'Mano Kaio', do CV, é condenado a 18 anos por homicídio

Manaus - O traficante Kaio Wellington Cardoso dos Santos, conhecido como “Mano Kaio”; Erivan Freitas de Oliveira, o “Piu Piu” e Danilson Cardoso Neves Melo foram julgados e condenados pela morte do feirante Rodrigo Brasil Castro, ocorrida em março de 2013, no bairro Betânia, na Zona Sul de Manaus. A sentença saiu na última terça-feira (28).

O trio foi denunciado como envolvidos no artigo art. 121, §2º, incisos I (motivo torpe) e IV, do Código Penal Brasileiro (CPB). 'Mano Kaio' e 'Piu Piu' foram condenados a 18 anos de prisão, em regime fechado. Já Danilson foi condenado a nove anos de reclusão, em regime semiaberto, considerando o tempo em que já estava preso.

Erivan e Danilson estavam presentes na sessão de julgamento, realizada no Fórum Ministro Henoch Reis, no bairro de São Francisco e que terminou pouco depois das 19h de terça.

Foragido

Preso no dia 18 de agosto do ano passado, no Rio de Janeiro e transferido para Manaus no dia 22 do mesmo mês, Kaio Wellingtton fugiu do Centro de Detenção Provisória Masculino (CDMP 2), no dia 12 de maio deste ano. Um quarto denunciado, Leonardo Almeida de Souza, morreu durante a instrução do processo e teve extinta a punibilidade.

Júri Popular

A sessão de Júri Popular foi presidida pelo juiz titular da 1ª Vara do Tribunal do Júri, Celso Souza de Paula. O promotor de Justiça Igor Starling representou o Ministério Público do Estado do Amazonas (MPE). Os réus Kaio Wellington e Erivan Freitas de Oliveira foram representados pelo defensor público do Estado Antônio Ederval. Já Danilson Cardoso Neves Melo teve em sua defesa o advogado Cândido Honório Filho.

Ao final da sessão de julgamento, a defesa de Kaio e Erivan informou que pretende recorrer da sentença aplicada aos dois réus. Da mesma forma, o representante do Ministério Público registrou que recorrerá da retirada das qualificadoras que permitiram a aplicação da pena menor ao acusado Danilson.

O crime

De acordo com o Inquérito Policial que originou a denúncia do Ministério Público, no dia 15 de março de 2013, por volta das 8h10, na Feira da Betânia, Kaio Wellington, Leonardo e Erivan, após informações passadas por Danilson, foram ao encontro da vítima e efetuaram vários disparos de arma de fogo na vítima.

Segundo consta dos autos, dois meses antes do crime os acusados já ameaçavam a vítima de morte, devido a uma disputa por pontos de venda de drogas na área onde residiam. Além disso, “Piu Piu” e a vítima também haviam se envolvido numa briga durante uma partida de futebol.

