Preso bando especializado em roubo e adulteração de veículos em Manaus

Manaus - Uma quadrilha especializada em furto, roubo e adulteração de veículos foi presa pela Polícia Civil (PC) durante as investigações da operação "Chancela". O grupo atuava na capital e em municípios da região metropolitana, conforme informações apresentadas na manhã desta quarta-feira (28) na sede da Delegacia Geral, Zona Centro-Oeste.

Ao todo, foram presos 16 homens, sendo George André de Oliveira, de 44 anos, o líder do grupo. Um dos delegados que comandou a operação, Cícero Tulio, explicou que o grupo estava sendo investigado há cinco meses. Desde às 6h de ontem (27), os 16 mandados de prisão temporária começaram a serem cumpridos.

Cinco carros e uma moto foram recuperados na segunda fase da operação | Foto: Divulgação/Erlon Rodrigues/PC-AM

"Identificamos que eles operavam em diversos direcionamentos com núcleos criminais divididos de forma inteligente. O eixo administrativo gerenciava as estratégias do bando, o financeiro respondia pela comercialização dos veículos adulterados e a aplicação de estelionatos. Já o operacional roubava e furtava para o grupo", detalhou.

George André é empresário e dono de uma revendedora de veículos por financiamento, em que realizava o estelionato de terrenos também, conforme aponta investigadores da PC. Durante os sete mandados de busca e apreensão, foram recuperados cinco carros e uma moto, além de diversos documentos falsificados.

As autoridades explicaram que o bando funcionava em três eixos específicos | Foto: Nícolas Daniel Marreco/Em Tempo

O secretário de Segurança Pública do Estado do Amazonas (SSP-AM), Amadeu Soares, apontou que um membro da quadrilha era especializado em atender facções e grupos criminosas para a clonagem desses documentos.

"Felipe 'Transformer', como o próprio apelido sugere, oferecia um serviço de software que plagiava documentos com a assinatura de autoridades públicas e repassava aos bandos", frisou.

O programa apresentado pela polícia mostra em detalhes a assinatura digital clonada do titular do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM). Soares ainda apontou que as próximas linhas de investigação se darão no enfoque às instituições financeiras participantes, como vítimas ou contribuintes, do esquema criminosos.

O software usado pelos criminosos clonava a assinatura do titular do Detran-AM | Foto: Nícolas Daniel Marreco/Em Tempo

Felipe Almeida dos Santos, de 25 anos, o "Transformer", já foi preso quatro vezes, segundo um investigador da Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DERFV), pelo mesmo crime de adulteração de veículos. Ele respondia em liberdade e agora irá ser indiciado criminalmente pela quinta vez.

Outros participantes da quadrilha atuavam de dentro de penitenciárias como o Centro de Detenção Provisório Masculino (CDPM), a Unidade Prisional de Puraquequara (UPP), entre outros. A PC disse que todos eram "atendentes" e operavam com um celular nesses locais, oferecendo o serviço de venda de veículos por telefone. Todos foram recolhidos à delegacia e serão novamente ouvidos pela Justiça.

O empresário montou uma equipe criminosa que adulterava documentos expedidos pelo Detran-AM | Foto: Nícolas Daniel Marreco/Em Tempo

