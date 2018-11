Homem não escapa de segundo atentado e é morto com 9 tiros em Manaus

Rafael foi baleado na cabeça, costas e pernas | Foto: Daniel Landazuri

Manaus - Quando voltava de um serviço informal, Rafael Martins da Silva, de 26 anos, foi executado com nove tiros na tarde desta quarta-feira (28). O crime aconteceu na rua Chico Mendes, bairro Nova Esperança, Zona Oeste de Manaus.

De acordo com policiais militares da 19ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), por volta das 15h30, a vítima foi atacada por quatro criminosos, que estavam em um carro modelo Pálio, de cor prata e placas não identificadas.

Testemunhas contaram à polícia que Rafael estava sendo perseguido quando um dos suspeitos desceu do carro e efeituou vários tiros. A vítima foi atingida com tiros na cabeça, costas e pernas. Os suspeitos fugiram sem ser identificados.

Os policiais militares ainda informaram que o assassinato foi motivado por acerto de contas, pois Rafael é conhecido no bairro por ter envolvimento com o tráfico de drogas.

Um sargento, da 19ª Cicom, que pediu para ter o nome preservado, contou que há sete meses Rafael sofreu um uma tentativa de homicídio. Ele e o pai foram baleados em via pública, na travessa 3, do mesmo bairro.

"Os criminosos chegaram para matar o Rafael, mas atingiram o pai dele com cinco tiros, que não tinha relação com nenhum crime e sobreviveu após ficar meses internado no Hospital João Lúcio . O Rafael conseguiu fugir e foi apenas baleado nas nádegas", disse o sargento.

O caso é investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

O corpo de Rafael ficou exposto na via por quase quatro horas e somente às 19h foi que uma viatura do Instituto Médico Legal (IML) chegou no local do crime para que a remoção fosse realizada.

