Mais dois PMs são presos por integrar esquema de extorsão em Manaus

Os dois PMs foram recolhidos ao Núcleo de Implantação do Presídio Militar da PM | Foto: divulgação

Manaus - O sargento Delmar da Silva Nogueira e o cabo Bruno Cezzane Pereira, da Policia Militar do Amazonas (PMAM, foram presos nesta quarta-feira (29), suspeitos de integrar um esquema de extorsão no Centro de Manaus. A ação criminosa foi descoberta no dia 30 de outubro e teve como vítima um dono de uma embarcação.

Os dois PMs foram recolhidos ao Núcleo de Implantação do Presídio Militar da PM, que funciona no Monte das Oliveiras, Zona Norte. A ação envolveu o Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), a Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública (SSP-AM) e a Diretoria de Justiça e Disciplina (DJD).

Quando o esquema foi desvendado, em outubro, as investigações policiais culminaram na prisão, em flagrante, do primeiro-tenente da PMAM Smayil Souza dos Santos, 31. Na mesma ocasião, Carlos Pedro da Silva Vieira, funcionário do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, teve a prisão decretada, mas ele ainda está foragido.

“Os dois presos hoje estavam participando da extorsão que teve como vítima o proprietário de uma lancha a jato. As investigações continuam”, ressaltou o delegado Mário Paulo, diretor adjunto do DRCO.

De acordo com o Corregedor Geral do sistema de segurança, coronel Hildeberto Santos, serão abertos novos processos disciplinares para apurar a conduta de Delmar e Bruno.

“As investigações continuam e o caso será encaminhado à Justiça. A Corregedoria Geral abrirá Processos Administrativos Disciplinares (PADs) para apurar conduta de Delmar e Cezzane. O oficial do Smayil Souza está no Conselho de Justificação, um conselho administrativo que neste momento está avaliando a permanência dele nos quadros da polícia militar”, informou o corregedor.

O caso

As equipes do DRCO passaram a monitorar os envolvidos no esquema após uma das vítimas, que estava comprando combustível e abastecendo uma embarcação em uma “Charuto”, ter sido abordada pelos dois elementos. Na ocasião, os infratores apreenderam ilegalmente a documentação dos barcos e conduziram os responsáveis para as proximidades do 24º Distrito Integrado de Polícia (DIP), no bairro Centro, zona sul, dando início à prática criminosa.

Em depoimento, as vítimas disseram que foram liberadas pelos policiais após se comprometerem em pagar a quantia de R$ 40 mil. Na quarta-feira (31/10), pela manhã, as vítimas desconfiaram da conduta dos infratores e procuraram a equipe do DRCO. O policial Smayil foi preso em flagrante e o comparsa dele, o motorista do TJAM, conseguiu fugir.

Ao longo dos trabalhos, as equipes do DRCO apreenderam no carro particular de Smayil armas de fogo e uma quantidade significativa de entorpecentes, que a polícia acredita que serviriam de álibi para incriminar os proprietários das embarcações, caso não colaborassem com a extorsão.

*Com informações da assessoria

Leia mais

Filha é presa após agredir a mãe idosa e se apropriar de pensão, no AM

Preso bando especializado em roubo e adulteração de veículos em Manaus