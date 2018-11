Homem é baleado com 8 tiros em oficina mecânica no Alvorada

Vítima foi levada ao HPS 28 de Agosto | Foto: Divulgação

Manaus - Um homem de 24 anos foi atingido com oito tiros na noite desta quarta-feira (28). A tentativa de homicídio ocorreu na rua José Augusto de Queiroz, no Alvorada 2, Zona Centro-Oeste de Manaus.

A vítima foi socorrida por familiares e levada ao Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto. O estado de saúde dela não foi divulgado.

Conforme informações da família repassadas ao policial, que faz a segurança no pronto-socorro, ocupantes de um carro, modelo Siena, de cor prata e placas não identificadas, cometeram o crime.

Eles atiraram várias vezes na vítima, sendo que oito tiros atingiram os braços e as costas do homem, que estava em uma oficina mecânica conversando com algumas pessoas.

Os autores da tentativa de homicídio fugiram sem ser identificados. A motivação do crime ainda é desconhecida. Até a publicação desta matéria o caso não havia sido registrado pela Polícia Civil.

