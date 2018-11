Após ficar nervoso em abordagem, homem é preso e confessa homicídios

Manaus - Durante patrulhamento de rotina na área da praça do bairro Armando Mendes, Zona Leste de Manaus, nesta quarta-feira (28), policiais militares da 25ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) prenderam Hudson Araújo de Souza, de 22 anos. A prisão aconteceu depois que o jovem apresentou nervosismo ao presenciar a guarnição.

De acordo com os soldados Hermes Neto e M. Barros, o jovem acabou confessando que era acusado de participar de um triplo homicídio, ocorrido no dia 19 de outubro deste ano, em que as vítimas foram assassinadas com várias facadas. A cena da execução foi gravada pelos criminosos e depois compartilhada nas redes sociais.

Os corpos, sendo de duas mulheres e de um homem, estavam enterrados em uma cova, dentro de uma área de mata do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (Ifam), no final da rua I, no bairro Armando Mendes. Na ocasião, a polícia apreendeu um adolescente de 15 anos e prendeu outro jovem por envolvimento nas mortes.

Hudson foi encaminhado para a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), onde foi constatado que havia um pedido de prisão no nome dele.

