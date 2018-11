'Ceroto' é preso pela Rocam com drogas e arma no São Jorge

Manaus - Na madrugada desta quinta-feira (29), policiais militares da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam) prenderam Deymison Moreno Barros, de 31 anos, conhecido como "Ceroto", por posse ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. O fato aconteceu por volta de 1h, na rua Doutor Delmir Câmara, no bairro São Jorge, Zona Oeste de Manaus.

De acordo com os policiais militares do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) da Rocam, a prisão de Deymison ocorreu após uma denúncia anônima feita ao número (92) 99280-7574 da corporação.

Conforme o denunciante, Ceroto estava em um carro, modelo Civic, de cor cinza, com um carregamento de drogas na rua Doutor Dalmir Câmara.

Diante dos fatos, a guarnição efetuou a abordagem ao veículo, onde foi encontrado um revólver calibre 38, com numeração suprimida e duas munições intactas, além de dois pacotes com aproximadamente um quilo e meio de maconha do tipo "skunk".

Deymison recebeu voz de prisão e, em seguida, foi levado com o material apreendido para o 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

