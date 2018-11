Mecânico que dopava enteada para estuprá-la é preso em Manaus

Manaus - Investigado por estupro de vulnerável, o mecânico Jairo Alves da Silva, de 36 anos, foi apresentado na manhã desta quinta-feira (29), no prédio da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), na rua Seis, Conjunto Bela Vista, bairro Planalto, Zona Centro-Oeste da capital amazonense. O suspeito mantinha relações sexuais após dopar as vítimas com medicamento.

De acordo com a delegada Joyce Coelho, titular da Depca, Jairo foi preso na tarde dessa quarta-feira (28), por volta de meio-dia, na oficina em que trabalha, no bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus, durante o cumprimento de mandado de prisão temporária.

Os policiais civis cumpriram o mandado de busca e apreensão em uma quitinete onde residia Jairo, na rua São João, bairro Santo Antônio, Zona Oeste da cidade. No local, foram encontrados duas cartelas do medicamento Clonazepam (para tratamento epiléptico), além do aparelho celular do mecânico.

Denúncia

A prisão do mecânico, com o prazo de 30 dias, ocorreu após uma adolescente de 16 anos denunciar ter sido estuprada pelo ex-padrasto. O crime de abuso sexual, segundo a polícia, aconteceu durante uma festa familiar no mês de julho deste ano, enquanto a vítima estava dopada.

"No dia do crime, o Jairo forneceu bebidas alcoólicas para a adolescente, que era sua enteada, durante uma festa em família. Em determinado momento, a jovem ficou sonolenta e sem controle do corpo. Após acordar, a adolescente constatou que havia sido estuprada sexualmente pelo padrasto", explicou a delegada Joyce Coelho.

Jairo foi indiciado por estupro de vulnerável. Ao término dos procedimentos na unidade policial, ele será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), quilômetro 8 da BR-174, onde ficará à disposição da Justiça.

Reincidente

A autoridade policial ressaltou, ainda, que Jairo já tinha sido preso em flagrante, pela mesma acusação de estupro, no dia 10 de novembro deste ano. Uma adolescente de 14 anos denunciou o abuso sexual após ingerir bebidas alcoólicas com o mecânico.

Em depoimento, no 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP), a adolescente relatou que acordou no quarto de um motel, no bairro Flores, Zona Centro-Sul, onde manteve relações sexuais enquanto estava dopada.

"O Jairo agia sempre da mesma forma para manter relações sexuais com as vítimas. Ele misturava um tipo de medicamento na bebida para dopar as vítimas e, posteriormente, cometer o estupro", esclareceu a delegada.

Na época, Jairo foi apresentado na audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, bairro São Francisco, Zona Sul de Manaus, onde foi liberado pelo juiz.

