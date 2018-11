Presa dupla que esfaqueou empresário durante assalto em Coari

A mercadoria foi recuperada ao longo das diligências | Foto: Divulgação

A Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Coari cumpriu na tarde desta quarta-feira (28), mandado de prisão preventiva por latrocínio tentado em nome de Enok de Nascimento, de 19 anos, e Elquionte de Souza Nascimento, de 18 anos, autores de roubo a loja de confecções.

No momento da ação criminosa, a dupla desferiu 11 facadas no proprietário do estabelecimento, um homem de 55 anos. As informações são do delegado José Afonso Barradas, titular da unidade policial.



De acordo com a autoridade policial, o crime ocorreu no dia 23 de novembro, em uma loja localizada na rua Independência no centro do município. Conforme o delegado, do lugar os criminosos roubaram bolsas, roupas, calçados, bonés e bolas. A mercadoria foi recuperada ao longo das diligências.

“Nossa equipe cumpriu o mandado de prisão em via pública, por volta das 13h, na estrada Mamiá. Ambos estavam com mercadorias levadas da loja. Os produtos foram apreendidos e serão devolvidos à vítima, que permanece internada em um hospital de Coari”, explicou Barradas.

Objetos recuperados

O mandando de prisão por latrocínio tentado, em nome dos assaltantes, foi expedido nesta quarta-feira (28/11), pelo juiz Fábio Lopes Alfaia, da 1ª Vara da Comarca de Coari.

Enok e Elquionte foram indiciados por latrocínio tentado. Após os procedimentos cabíveis na unidade policial, os infratores serão conduzidos à Unidade Prisional de Coari (UPC), onde irão permanecer à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Assaltantes fazem disparo dentro de shopping em Manaus

Polícia frusta assalto em agência bancária na Compensa