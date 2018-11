Sete pessoas são presas por vários crimes em Manaus

Manaus – Sete pessoas foram presas na última terça-feira (27) e quarta-feira (28), pelos crimes de tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo e latrocínio (roubo seguido de morte), que teve como vítima um vigilante. Outro suspeito envolvido em crimes está sendo procurado pela polícia.

Gelcy Gonçalves Ferreira, de 37 anos, conhecido como “Messi”; Henrique Taylor Valoes, de 20 anos; Natanael Santos Rodrigues, de 20 anos, e Fran Lenno da Cruz Silva, de 23 anos, são apontadas como autores do latrocínio, que teve como vítima o vigilante Celso Alves de Miranda, de 49 anos.

As prisões de Gelcy e Henrique, respectivamente, por volta das 16h e 16h30, aconteceram em um conjunto habitacional, no bairro Santa Etelvina, Zona Norte de Manaus. Já Fran está preso no Instituto Penal Antônio Trindade (Ipat).

O crime ocorreu no dia 17 de setembro deste ano, em um estabelecimento comercial, na rua Tapi, no bairro Santo Agostinho, Zona Oeste de Manaus. Celso foi atingido com um tiro na nuca e morreu no local. Na época, câmeras de segurança do comércio registraram a ação criminosa.

Durante as investigações em terno do caso, as equipes da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd), conseguiram identificar um grupo criminoso especializado em roubos pela capital amazonense.

Carlos André Gomes Marinho, de 35 anos, Glaucinei Abreu Barbosa, de 21 anos, Maria da Conceição de Oliveira Bulcão, de 40 anos, esposa do “Messi”, foram presos por volta das 9h de quarta-feira, na invasão Paraíso Verde, em um conjunto habitacional, no bairro Santa Etelvina, Zona Norte.



As ordens judiciais por latrocínio em nome de Fran, Gelcy, Henrique e Natanael foram expedidas no dia 5 de novembro deste ano, pela juíza Andréa Jane Silva de Medeiros, da 5ª Vara Criminal.

De acordo com o delegado Adriano Félix, titular da Derfd, o grupo identificado havia roubado um carro modelo Siena, no dia 13 de setembro deste ano, do pátio de uma Unidade Básica de Saúde (UBS), no bairro Colônia Terra Nova, Zona Norte da cidade, Três dias depois, o veículo foi utilizado em um roubo a um lanche, no mesmo bairro. Do local, os criminosos levaram a quantia de R$ 300 em espécie e aparelhos celulares.

No dia 17 de setembro, o vigilante acabou pelo grupo, tendo como autor do disparo Marlon Veras Barragan, que está sendo procurado pela polícia. Durante a prisão de Gelcy, foram encontrados na casa dele 55 trouxinhas de drogas, entre cocaína em pó e oxi, além de cinco porções média do mesmo entorpecente.

Após a prisão, Gelcy informou que havia mais drogas em um barraco, na invasão Paraíso Verde. No local delatado, os policiais civis da Derfd prenderam Carlos e Glaucinei em posse de 104 trouxinhas de maconha, 15 trouxinhas de cocaína em pó, uma espingarda calibre 12, dois cartuchos de calibre 12 intactos, uma capa de colete balístico, além de uma tornozeleira eletrônica.

Fran Lenno, Gelcy, Henrique e Natanel foram indiciados por latrocíni e associação criminosa. Além desses crimes, Gelcy e a companheira dele, Maria da Conceição, irão responder por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Já Carlos André e Glaucinei foram autuados em flagrante por tráfico de droga, associação para o tráfico, associação criminosa armada, além de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Todos ficaram à disposição da Justiça em unidades prisionais da capital amazonense, no quilômetro 8 da BR-174.

