Polícia captura quatro por roubo de carros e arrastões em Manaus

Manaus - Um homem de 19 anos foi preso e três adolescentes, sendo dois de 16 anos e um de 15 anos, foram apreendidos, na noite desta quinta-feira (29), após perseguição policial pelas ruas do bairro Santo Antônio, na Zona Oeste de Manaus. O grupo teria roubado um veículo no Petrópolis, na Zona Sul, e praticado diversos arrastões até chegar na área da 5ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

De acordo com o tenente Victor César, da 5ª Cicom, os policiais chegaram até os quatro indivíduos depois de receber denúncia de que eles estariam cometendo diversos roubos pelo Santo Antônio, São Raimundo, Compensa e outro bairros. Uma equipe avistou o carro com as características da denúncia e iniciou a perseguição.

"O grupo roubou o carro modelo HB20, de cor prata e placas não reconhecidas, em uma rua do Petrópolis, onde seguiram até o Santo Antônio cometendo arrastões pelos mais diversos bairros por onde passavam. Com o grupo foram apreendidos diversos aparelhos celulares, documentos das vítimas e uma arma de fogo", disse o tenente.

Ainda conforme o policial, durante a perseguição, os assaltantes colidiram com uma das viaturas da 5ª Cicom. "Após essa colisão, foi feita a abordagem dos suspeitos e, em seguida, a prisão do maior e as apreensões dos menores, que em seguida foram encaminhados pela equipe até a delegacia", completou César.

Todos foram levados para o 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP), localizado na avenida Coronel Teixeira, no bairro Santo Agostinho, Zona Oeste de Manaus, onde o caso foi registrado pelos policiais. As vítimas também compareceram à delegacia, mas preferiram não comentar sobre o caso à imprensa.

