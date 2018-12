Dois homens são baleados na Zona Sul de Manaus

Manaus - Dois homens, ainda não identificados deram entrada, na noite desta quinta-feira (29), no Serviço de Pronto Atendimento (SPA) da Zona Sul de Manaus. Eles foram atingidos por tiros em uma rua do bairro Colônia Oliveira Machado, na mesma zona. Uma das vítimas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde, a outra pessoa foi transferida para uma unidade hospitalar apta a tratamentos com mais recursos.

De acordo com um policial da 2ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), por volta das 22h, uma equipe foi acionada pelos funcionários do SPA informado que dois baleados haviam sido levados para a unidade. Em seguida, os policiais foram até o local para garantir a segurança de todos.

"Nós ainda não temos informações de onde aconteceu o tiroteio. Os familiares estão aqui na frente, mas não querem falar sobre o assunto", disse o policial, que preferiu não se identificar.

