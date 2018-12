Triplo homicídio com requintes de crueldade é registrado em Manaus

Manaus - Com as mãos amarradas e amordaçados, dois homens e uma mulher, ainda não identificados, foram mortos, na noite desta quinta-feira (29), com tiros na cabeça, em uma área de mata, situada na rua Girassol do conjunto Tiradentes, Zona Leste de Manaus. As vítimas foram abandonadas por criminosos em um carro e executadas no local, conforme informações repassadas à polícia.

Segundos investigadores da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) e policiais militares da 11ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), um vigia que fazia o trabalho de ronda pela área foi quem encontrou os corpos e acionou a polícia.

São dois homens e uma mulher, que não tiveram as identidades divulgadas | Foto: Raphael Tavares / Em Tempo

"Após encontrar os corpos, o vigia acionou a polícia no 190, que passou a ocorrência para a 11ª Cicom. Ao chegar no local, constatamos se tratar de um triplo homicídio e acionamos a perícia e o Instituto Médico Legal (IML). Ninguém viu a ação dos criminosos que assassinaram as vítimas", explicou um cabo da Polícia Militar.

Conforme o delegado Paulo César, plantonista da DEHS, o crime tem características de tortura devido a forma como os corpos foram deixados no local, e a possível motivação para as execuções é acerto relacionado ao tráfico de drogas.

Perícia e polícia estiveram no local | Foto: Raphael Tavares / Em Tempo

"Pelo que a gente vê preliminarmente, é um crime motivado pelo tráfico de drogas. Não vamos descartar outras hipóteses, mas vamos trabalhar nessa linha. Tudo indica que eles foram executados aqui, já que foram encontradas capsulas do armamento usado no crime", explicou o delegado.

Uma moradora do local, que preferiu não se identificar, disse ao Em Tempo que não ouviu os disparos e que a região do crime é muito calma.

Corpos estavam na rua Girassol | Foto: Raphael Tavares / Em Tempo

"Moro aqui próximo, mas não ouvi nenhum disparo, e essa cena toda assusta a gente. É um a área de mato, escura, mas nunca pensamos que isso ia acontecer", disse.

Os corpos foram removidos pelos funcionários do IML, após passarem por perícia do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) da Polícia Civil. O crime será investigado pela DEHS.

