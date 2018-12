Dupla é presa com drogas após denúncia anônima no bairro de Flores

Manaus - Após uma denúncia anônima, nessa quinta-feira (29), policiais militares da Força Tática prenderam por envolvimento com o tráfico de drogas, Flávio Augusto Rodrigo dos Santos Zaguri, de 27 anos, e Roberto Carlos Curico Olimar, de 35 anos. Com eles, foram apreendidos dois quilos de drogas.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a ação policial ocorreu por volta das 21h na rua Sargento Castriciano, no bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus. A denúncia anônima informou que dois homens estavam comercializando entorpecentes no local.

De imediato, a guarnição deslocou até o local indicado e realizou a abordagem aos dois suspeitos, sendo encontrado em posse de Roberto uma sacola com dois tabletes de substâncias entorpecentes, aproximadamente dois quilos de drogas, aparentemente cocaína.

Os dois homens foram conduzidos ao 12° Distrito Integrado de Polícia (DIP), para os procedimentos cabíveis. A PM reforça que as denúncias podem ser feitas no WhatsApp (92) 99428-4400.

