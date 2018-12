Polícia encontra objetos perfurantes e celulares em delegacia no AM

De acordo com o delegado Henrique Brasil, a revista foi iniciada por volta das 10h30, nas celas onde estão sendo mantidos os presos | Foto: Divulgação

Manaus - A Polícia Civil do Amazonas realizou, nesta quinta-feira (29), revista nas celas da 44ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), situada em São Sebastião do Uatumã ( a 247 km de Manaus). Ao longo do procedimento foram apreendidos aparelhos eletrônicos e objetos perfurantes.



Os trabalhos contaram com o apoio de policiais militares que atuam no lugar e foram coordenados pelo delegado Henrique Brasil, diretor do Departamento de Polícia do Interior (DPI).

Ao longo do procedimento foram apreendidos aparelhos eletrônicos e objetos perfurantes | Foto: Divulgação

De acordo com o delegado Henrique Brasil, a revista foi iniciada por volta das 10h30, nas celas onde estão sendo mantidos os presos, uma vez que a 44ª DIP funciona como unidade prisional em São Sebastião do Uatumã.

“Apreendemos cinco aparelhos celulares, quatro carregadores, quatro facas, dentre outros objetos perfurantes, estoque de ferro, tabaco e duas máquinas de tatuagem”, disse.

A revista ocorreu nas celas da 44ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) | Foto: Divulgação

A autoridade policial ressaltou, ainda, que acompanhou no lugar algumas diligências em torno de inquéritos policiais por roubo em andamento na 44ª DIP, auxiliando os trabalhos desempenhados pela equipe da unidade policial, que tem como titular o delegado Claudenor Medeiros.

*Com informações a assessoria

