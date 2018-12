Execução de dupla em Manaus tem relação com briga entre facções

Manaus – Criminosos encapuzados executaram a tiros dois homens e deixaram outro ferido na noite dessa quinta-feira (29), entre as ruas 21 de Abril e Nossa Senhora da Conceição, no bairro Colônia Oliveira Machado, Zona Sul da capital amazonense. Para a polícia, os crimes estão relacionados ao tráfico de drogas na região.

Segundo informações de testemunhas e familiares, Leonardo Araújo dos Reis, de 19 anos, Ronieliton da Silva Santos, de 20 anos, e Diego Guimarães, idade não informada, estavam conversando com outras pessoas, quando os criminosos chegaram em um carro, de cor cinza, placa não identificada.

De capuz, os assassinos desceram do veículo e começaram a efetuar vários disparos na direção do trio. Na ocasião, havia várias crianças brincando, mas nenhuma delas ficaram feridas. Em seguida, o grupo de atiradores fugiu do local dizendo que eram de uma facção criminosa.

Após o tiroteio, Leonardo não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Os outros dois homens foram encaminhados ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Zona Sul, no mesmo bairro. Entretanto, Ronieliton também não resistiu aos ferimentos e morreu no unidade hospitalar.

Já Diego foi transferido para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, no bairro Adrianópolis, na Zona Centro-Sul da cidade. O estado de saúde dele não foi divulgado.

Ao Em Tempo, uma parente de Ronieliton, que preferiu não se identificar por medo de represálias, de 23 anos, disse que o alvo dos atiradores era Diego, que tem envolvimento com o tráfico de drogas. Ele é sobrinho de um traficante da área, conhecido como "PP".

“Ele estava acompanhado do filho de quatro anos e conversando com o grupo de amigos, quando os criminosos chegaram atirando. Por conta dos tiros, as pessoas que estavam na rua correram e eles [os criminosos] atiraram em quem viam. Foi um pânico geral”, disse.

Outro parente, que também pediu para não revelar o nome, de 41 anos, relatou a reportagem que Leonardo já tinha passagem pela polícia por tráfico de drogas e comercializava entorpecentes no local. Segundo ele, o pai e o irmão de Leonardo foram assassinados por dívidas com o tráfico.

Os corpos das vítimas foram removidos ao Instituto Médico Legal (IML) e liberados na manhã desta sexta-feira (30) aos familiares para fazerem o sepultamento.

Os assassinatos estão sendo investigados pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

