Envolvido em massacre do Compaj é recapturado com armas

Manaus - O foragido do sistema prisional Francimar de Moraes Almeida, de 29 anos, foi preso na noite desta quinta-feira (29). Conforme a Polícia Militar, Francimar é suspeito de envolvimento no massacre ocorrido no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), ocorrido em janeiro de 2017, quando 56 detentos foram mortos.

O foragido foi recapturado por policiais militares da Força Tática, segundo o comandante da corporação, tenente-coronel Klinger Paiva. Francimar apresentou um nome falso ao ser abordado pela equipe policial no bairro Presidente Vargas, Zona Sul de Manaus.

“Francimar se identificou como Ricardo Lopes dos Santos. Nossa equipe estava em patrulhamento pela Rua Boa Sorte e, por volta das 23h20, Francimar foi abordado e revistado. Com ele foram encontrados um revólver na cintura e uma pistola dentro de uma bolsa”, disse.

Além do revólver calibre 32 e da pistola calibre 380, com carregador, foram encontradas quatro munições intactas, sendo três de calibre 32 e uma de calibre 380. À polícia, Francimar disse que as armas eram usadas para fazer a segurança durante venda de entorpecentes.

Com passagem pela polícia por tentativa de latrocínio, ele foi conduzido ao 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos judiciais.

Leia mais

Sobreviventes de Massacre do Compaj relatam traumas psicológicos

Mais dois PMs são presos por integrar esquema de extorsão em Manaus