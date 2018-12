PM prende nove pessoas em operação no Amazonas

Polícia Militar do Amazonas realiza prisões no interior e na cidade. | Foto: Divulgação

Manaus - Nove pessoas foram presas e um adolescente apreendido pela Policia Militar do Amazonas, na noite de quinta (29) e na madrugada desta sexta (30), em Manaus e no interior do Estado. Entre as ocorrências registradas, oito prisões foram realizadas por envolvimento com o tráfico de drogas.

Durante um patrulhamento realizado no bairro Presidente Vargas, na zona Sul de Manaus, um foragido do sistema prisional foi preso por policiais da Força Tática. Ele é suspeito de envolvimento no massacre ocorrido no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), em janeiro de 2017. Ele estava com duas armas, sendo um revolver calibre 32, com três munições, e uma pistola 380, com uma munição intacta.

Um homem de 20 anos foi preso por tráfico de drogas no bairro Lagoa Azul, na zona Norte de Manaus, após a polícia encontrar 36 trouxinhas de oxi, 24 trouxinhas de maconha, uma porção de 10g de cocaína, uma porção média de maconha e uma balança de precisão. O flagrante foi registrado no 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

A Força Tática prendeu dois suspeitos por tráfico de drogas na rua Penetração 2, bairro Cidade Nova, também na zona norte. A dupla com idade entre 22 e 25 anos estava em posse de quatro tabletes de maconha, um tablete de oxi, uma pistola calibre 765 e oito munições intactas.

Durante abordagem policial, dois homens com idade de 27 e 35 anos foram presos na rua Sargento Castriciano, bairro Flores, zona centro sul. Com eles foram encontrados dois tabletes de substâncias supostamente cocaína.

O adolescente de 17 anos foi apreendido por roubo na Avenida Iraque, bairro Grande Vitória, zona leste. Com o mesmo foi encontrado um simulacro tipo pistola. Ele foi encaminhado a Delegacia Especializada em Atos Infracionais.

Veículos recuperados

Cinco veículos foram localizados em diferentes zonas de Manaus. Um Chevrolet Onix branco foi localizado na Avenida Curação, bairro Nova Cidade, zona norte da capital. O carro havia sido roubado por volta de 20h30 na Colônia Terra Nova e foi entregue ao proprietário.

Na mesma zona, dois homens furtaram uma panificadora na rua Yanomami e fugiram levando um Onix branco, deixando no local um Fiat Siena vermelho com restrição de roubo, mas que posteriormente foi entregue ao proprietário.

Outro Fiat Siena cinza com restrição de roubo foi localizado na Avenida dos Oitis, no Distrito Industrial 2. Na Avenida Torquato Tapajós, bairro Santa Etelvina, um veículo Volkswagen Gol vermelho foi abandonado. Horas antes ele havia sido roubado no Conjunto Mundo Novo.

Na Avenida Epaminondas, no Centro da cidade, a Força Tática recuperou um veículo Chevrolet Prisma cinza após a vítima ser abordada pelo infrator com arma branca e abandonar o automóvel no local.

Interior

No município de Itacoatiara, a Polícia Militar prendeu um suspeito de tráfico de drogas após denúncia anônima. Com ele foram encontradas nove porções de cocaína e uma balança de precisão. O mesmo foi conduzido para a 2ª Delegacia Regional de Itacoatiara para as providências legais cabíveis.

Em Presidente Figueiredo, dois homens foram presos após uma abordagem policial. Com eles, a PM encontrou 30 trouxinhas de uma substância supostamente oxi e a quantia de R$ 30 em espécie. Os suspeitos foram conduzidos ao 37º DIP, onde foi registrado o flagrante.

Na cidade de Tabatinga, após denúncia anônima, a Polícia Militar apreendeu em uma casa cerca de 45 tabletes de entorpecentes e uma porção supostamente de maconha, totalizando cerca de 49,1 kg de drogas.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Mais dois PMs são presos por integrar esquema de extorsão em Manaus Após morte de criança em Coari, seis homens são presos pelo crime