Homem morre e outros cinco ficam feridos em tiroteio no Jorge Teixeira

Crime foi na madrugada deste sábado (1º) | Foto: Divulgação

Manaus - Seis pessoas se envolveram em um tiroteio ocorrido em um terreno baldio, situado na rua Mogi dos Campos, bairro Jorge Teixeira 5, Zona Leste de Manaus, na madrugada deste sábado (1°).

Cícero Braz da Silva, de 39 anos, morreu no local após ser baleado com quatro tiros que atingiram peito e cabeça. Os outros cincos envolvidos ficaram feridos e, segundo informações obtidas pela reportagem com servidores do Instituto Médico Legal (IML), foram feridos com tiros no pescoço e pernas.

Segundo informações divulgadas por investigadores da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), o local é utilizado para o consumo de drogas. Todos os seis feridos estavam reunidos no lugar, quando mais dois indivíduos, ainda não identificados, chegaram armados e dispararam contra o grupo.

Uma equipe do IML foi acionada para remover o corpo de Cícero. A DEHS investiga o caso. A família da vítima não foi encontrada para falar sobre o caso.

