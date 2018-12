Traficante de drogas do Pará é preso no Parque das Laranjeiras

Com Elielson Silva foram encontrados cadernos com a contabilidade e nomes de pessoas que transportavam os entorpecentes | Foto: João Brito/Polícia Civil do Amazonas

Manaus - Elielson Carvalho da Silva, de 29 anos, foi preso na sexta-feira (30), no conjunto Parque das Laranjeiras, bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus, por tráfico de drogas. Ele era responsável pela contabilidade e envio dos entorpecentes para Oriximiná, no Pará.

O delegado Luís Felipe Vasconcelos, titular do 20° Distrito Integrado de Polícia (DIP), informou, na manhã deste sábado (1°), que a ação que resultou na prisão de Elielson foi em conjunto com a Polícia Civil do Pará, que vinha investigando o traficante há um ano.

Conforme o delegado, com o preso foram encontrados cadernos com a contabilidade e nomes de pessoas que transportavam os entorpecentes em embarcações com saída de Manaus para o município de Oriximiná.

O traficante foi preso na sexta-feira (30) e apresentado neste sábado (1º) | Foto: João Brito/Polícia Civil do Amazonas

“Ele já estava cumprindo pena em regime semiaberto, pelo crime de tráfico de drogas, aqui em Manaus. Além disso, consta que ele foi indiciado por um homicídio ocorrido em setembro de 2016, também relacionado ao tráfico de drogas”, declarou Vasconcelos.

Elielson foi preso em cumprimento a mandado de prisão preventiva por tráfico de drogas expedido no Pará. Ele será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM) em Manaus, onde ficará à disposição da Justiça.

