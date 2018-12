Cabo da PM é morto com oito facadas em ‘reunião de amigos’ no São José

Heverton Freitas tinha 36 anos e deixa cinco filhos | Foto: Reprodução

Manaus - O cabo da Polícia Militar do Amazonas Heverton Pereira de Freitas, de 36 anos, foi morto com oito facadas, segundo os peritos do Instituto Médico Legal (IML), no início da manhã deste sábado (1°), na casa onde morava, situada na rua Goiatins, bairro São José 3, Zona Leste de Manaus.

O padrasto de Heverton informou que a vítima estava bebendo com amigos em frente à residência onde moram, quando houve uma discussão que culminou na morte do PM. Logo após o crime, a vítima foi encaminhada ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na mesma zona, onde morreu. Segundo uma testemunha, que não quis se identificar, o autor do crime fugiu após o crime.

O delegado Orlando Amaral, titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), informou que o autor do crime já foi identificado e está sendo procurado pela polícia.

Heverton era lotado na 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) e deixa cinco filhos. O velório do cabo será realizado na tarde deste sábado (1°) na Funerária São Francisco, situada na avenida Carvalho Leal, bairro Cachoeirinha, Zona Sul de Manaus.

