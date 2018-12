Polícia diz que detento feriu agente penitenciário no Compaj

Manaus - Um agente penitenciário foi ferido a golpes de faca, na tarde deste sábado (1°), por um preso do regime fechado do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj). O agente está recebendo atendimento médico e sendo acompanhado pela equipe da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap). A informação é do tenente Dutra, da Força Tática.

“Não há nenhum princípio de rebelião, apenas um fato isolado que teria como vítima um agente penitenciário”, disse o militar.

A assessoria da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) informou ao Em Tempo que está a caminho da unidade prisional para apurar os fatos e que em breve irá divulgar nota à imprensa. Mais informações em instantes.