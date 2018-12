Morre agente penitenciário esfaqueado por detento no Compaj

Manaus - O agente penitenciário identificado como Alessandro Rodrigues morreu na tarde deste sábado (1º), após dar entrada no Hospital e Pronto-Socorro Delphina Aziz, com uma faca cravada no pescoço. A vítima teria sido golpeada com uma arma branca por um preso do regime fechado do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Comapj). A informação sobre a morte do agente foi confirmada pelo Instituto Médico Legal (IML).

O corpo da vítima foi enviado para o necrotério da unidade hospitalar e será removido por funcionários do IML. O tenente Dutra, da Força Tática, confirmou mais cedo ao Em Tempo, que houve um tumulto na unidade prisional.

“Não há nenhum princípio de rebelião, apenas um fato isolado que teria como vítima um agente penitenciário”, disse o militar.

A assessoria da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) informou ao Em Tempo que está a caminho da unidade prisional para apurar os fatos e que em breve irá divulgar nota à imprensa. Mais informações em instantes.

