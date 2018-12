Casos de importunação sexual aumentam consideravelmente no Amazonas

Manaus - Não é de hoje que o hábito - ou o mau hábito - de paquerar mulheres na rua existe. Embora seja relativamente comum lançar uma cantada ou um elogio, para tudo na vida existe um limite. Pensando em proteger mulheres de homens que não conhecem o limites desses elogios, há pouco mais de dois meses foi sancionada a lei que criminaliza os atos de importunação sexual e divulgação de cenas de estupro, nudez, sexo e pornografia.

Acontece que, no Amazonas, o número de registros de crimes dessa natureza teve um aumento significativo em relação ao ano passado. Este ano, em 8 meses, já foram 77 casos registrados no Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp), contra 79 de 2017.



De acordo com a titular da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher (DECCM), delegada Débora Mafra, a importunação sexual foi definida em termos legais como a prática de ato libidinoso contra alguém sem a sua anuência “com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro”.

“O que era uma conduta dita como normal para boa parte da sociedade, agora é crime, e, quanto mais informação e mais coragem as mulheres tiverem para registrar os crimes, menos vítimas teremos no futuro”, explicou.

Ainda conforme a delegada, que está há 4 anos à frente da DECCM, a mudança em revogar a “importunação ofensiva ao pudor” para a criação da “importunação sexual”, que é diferente do assédio sexual, foi definido após a divulgação de um caso ocorrido em São Paulo no ano passado.

“Bem, se um homem está num transporte coletivo e não se contenta, a ponto de ejacular no pescoço de uma passageira, é preciso que se tome uma medida mais severa. Pois entendemos que esse agressor, esse suspeito, não está em suas faculdades mentais normais”, defende.

Para se ter uma ideia, em menos de 20 horas, no dia em que a reportagem realizou a entrevista, 52 vítimas, entre elas crianças, já haviam registrado boletins em delegacias da capital.

Sob a condição de não ter o nome, nem a imagem divulgados, uma estudante de 22 anos relatou à reportagem detalhes do crime sofrido por ela, quase que diariamente. “Não tem um dia que eu não seja paquerada. O que me deixa indignada é que não se trata de um simples elogio. São frases pejorativas e que, por vezes, até me diminuem como mulher. Parece que eles podem falar o que querem, e, se você for contra, a errada é você”, desabafa.

A delegada lembrou que o crime se dirige não somente às mulheres vítimas, mas também aos homens que são importunados. Segundo ela, a pena é de reclusão de 1 a 5 anos, se o ato não constitui crime mais grave.

“Por incrível que pareça, existem casos em que homens são importunados e isso não é brincadeira, é sério. Se a vítima disse não, é não e pronto. Não tem essa”, completa.

Transportes coletivos, casas noturnas e lugares com grande aglomerado de pessoas, como shows, ainda são os locais mais comuns onde os crimes são registrados.

Opiniões

Na época em que o projeto foi à sanção do presidente Michel Temer, a senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB), autora da primeira versão do projeto, comentou sobre o assunto.

“Nós estamos aqui atualizando a legislação brasileira e promovendo um cerco maior àqueles que, lamentavelmente, insistem em desrespeitar o ser humano, no geral as mulheres, as meninas, cometendo esses crimes tão graves”, defende.

Por outro lado, há quem ache exagero a questão abordada. “Achar uma mulher gostosa é tão natural quanto chamar ela de linda ou pedir o telefone. Não vejo diferença. Pelo contrário, eu acho que a sociedade tá se vitimizando demais com relação a alguns assuntos que, na minha opinião, sempre foram normais”, disse um vendedor de frutas que atua em frente à DECCM, em Manaus.

