No vídeo é possível ver o atirador fugindo do local do crime | Foto: Reprodução / Facebook

Um adolescente de 13 anos foi baleado enquanto cortava o cabelo em um salão de beleza, situado em um bairro de Fortaleza, no Ceará, na noite de sexta-feira (30). O crime foi registrado pelo amigo da vítima, que filmava o corte de cabelo. O garoto foi atingido por seis tiros e está internado em um hospital da capital cearense.



De acordo com a polícia, o vídeo foi feito pelo amigo do adolescente para ser divulgado nas redes sociais. O objetivo era mostrar o resultado do corte.

Crime

No vídeo é possível ver o garoto sorrindo para a câmera enquanto o profissional realiza o corte de cabelo. Minutos depois, um homem armado entra no estabelecimento e atira contra o menor diversas vezes. O cabeleireiro e o amigo do jovem conseguiram escapar ilesos.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e resgatou o adolescente de 13 anos para um hospital da capital cearense. Ele passou por um procedimento cirúrgico e seguia internado na unidade hospitalar neste sábado. O estado de saúde dele não foi informado. Até esta tarde, a identificação do suspeito e a motivação para a tentativa de homicídio são desconhecidos.

Veja vídeo:

Vídeo mostra adolescente baleado enquanto cortava cabelo em salão | Autor: Reprodução Facebook