Homem cumpre ameaça e mata comerciante em Parintins

Parintins - Uma rixa antiga terminou em morte na noite desta sexta-feira (30), no município de Parintins (a 369 quilômetros de Manaus). O comerciante Mayron de Almeida Silva, de 30 anos, foi morto com um tiro nas costas enquanto trabalhava no seu estabelecimento, situado na comunidade Bom Socorro, distante cerca de 30 minutos de barco da sede do município.

A Polícia Militar em Parintins realiza buscas pelo principal suspeito de cometer o crime. De acordo com testemunhas, após o crime, o suspeito se escondeu em uma região de mata conhecida como Zé Açu, Zona Rural do município.

Familiares da vítima informaram à reportagem que a morte foi uma traição e aconteceu por conta de uma briga antiga entre vítima e autor. O desentendimento teria ocorrido em uma festa e após consumo de bebida alcoólica.

A vítima foi atingida pelas costas quando atendia clientes no pequeno comércio da família. O disparo, feito de uma área de floresta, atingiu o pulmão e o coração de Mayron, que morreu antes de chegar no posto médico da localidade.

Segundo informações colhidas na comunidade pela reportagem, o homem apontado como autor e seus irmãos já vinham ameaçando o comerciante, que estava com medo até de sair de casa. O crime está sendo investigado pela Polícia Civil.

*Com informações de Tadeu de Souza

