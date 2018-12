Marido mata companheiro por ciúmes após vítima sair com outro

O suspeito (camisa quadriculada) ficou enciumado após saber que o companheiro (azul) havia cometido uma suposta traição | Foto: Reprodução





Cuiabá - Em um ataque de fúria, Otávio Jefferson Santos da Silva, de 36 anos, matou a facadas o companheiro Wellington Rosa da Silva, também de 36 anos. O crime ocorreu na noite deste sábado (1º) na cidade de Pontes e Lacerda, a 483 km de Cuiabá.

De acordo com a polícia, o suspeito estava bebendo com o marido quando iniciou uma discussão por conta de ciúmes. Otávio Jefferson teria sido informado que Wellington havia envolvido-se com outro homem e foi tirar satisfação sobre a "traição".

Durante a discussão, o suspeito deu vários golpes de faca na vítima, sendo uma fatal no pescoço. Wellington foi preso algumas horas depois do crime em um posto de combustível. Uma pessoa o reconheceu e depois o denunciou à polícia, no momento em que ele tentava fugir da cidade.

Na delegacia, durante depoimento, o homem confessou o crime aos policiais e disse que o motivo era o ciúme que sentia do companheiro.

