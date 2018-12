Homem é encontrado morto em área de mata no Novo Aleixo

Manaus - Um homem ainda não identificado pela polícia foi encontrado morto na manhã deste domingo (2) em uma área de mata, próximo a um igarapé, na rua Sabiá, Novo Aleixo, Zona Norte. Segundo relatos de moradores, um forte estouro de fogos de artifício foi ouvido ontem à noite, seguidos de barulhos de disparos de armas de fogo.

Uma dona de casa, que preferiu não se identificar, disse que o barulho foi por volta das 20h de sábado (1º). Em torno das 9h30 desta manhã, ela conta que ouviu comentários de vizinhos afirmando que um cadáver havia sido encontrado próximo de sua casa. A Polícia Militar (PM) foi ao local e acionou peritos do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC).

O Instituto Médico Legal (IML) também foi ao local e removeu, por volta das 11h, o corpo para a sede do órgão. A vendedora Carla Fagundes* também confirmou ouvir os barulhos de tiros na noite de ontem.

"Estava em casa, quando começaram os primeiros estalos de foguete. Em meio aos barulhos, também ouvi disparos de armas. Sei identificar porque aqui é uma área vermelha. O tráfico de drogas é forte e por causa disso os moradores sabem quando é barulho de tiro", afirmou a mulher.

Após disparos de fogos de artifício e armas e fogo, caixas de foguetes vazia foi encontrada próximo ao cadáver | Foto: Divulgação

Ela especulou que a motivação do crime seja por prestação de contas do narcotráfico. No local, onde o corpo foi achado, caixas vazias de fogos de artifício foram encontradas. A vítima foi achada sem blusa. A PM infirmou que nenhum suspeito foi identificado no momento da ocorrência.

Uma pedra ao lado do cadáver manchada de sangue foi considerada pela perícia como possível arma usada no crime. As linhas de investigação se darão nos próximos dias pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

*Nome fictício para preservar a identidade da fonte

Leia mais

Enrolado em rede, corpo de mulher é encontrado em terreno

Idoso é encontrado morto embaixo de ponte no São Raimundo, em Manaus