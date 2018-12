Assassino de advogado em Manaus continua foragido, diz titular da DEHS

Crime ocorreu no dia 8 de novembro deste ano | Foto: Divulgação

Manaus - O acusado de ter matado a facadas, durante uma briga de bar, o advogado Delano José da Silva, de 43 anos, no dia 8 de novembro deste ano, foi identificado pela polícia, mas ainda foi preso pelos policiais civis da Delegacia Especializada Homicídios e Sequestros (DEHS). As informações foram confirmadas pelo titular da especializada, delegado Orlando Amaral, na tarde deste domingo (2), em entrevista por telefone ao Em Tempo.

O crime ocorreu em um bar na Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. Delano foi esfaqueado seis vezes por Walberthe Vieira Cabral, de 21 anos, mais conhecido como “Pimenta”. Ciúmes teriam sido o motivo do assassinato. Conforme Amaral, as investigações sobre o caso continuam para prender o acusado.

Ainda conforme o delegado, o assassino do policial militar Heverton Pereira de Freitas, de 36 anos, que também foi morto a facadas na manhã do último sábado (1°), foi identificado pelas equipes de investigação da DEHS, que devem, nos próximos dias, realizarem a prisão do suspeito.

O crime teria acontecido quando o policial estava consumindo bebidas alcoólicas com um grupo de amigos em uma casa no São José, na Zona Leste de Manaus. O PM teria sido esfaqueado oito vezes pelo suspeito.

