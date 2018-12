Dois homens sobrevivem após serem baleados em bares de Manaus

Ninguém foi preso por envolvimento nos crimes | Foto: Raphael Tavares / Em Tempo

Manaus - Um homem identificado como Alan A. M, de 41 anos, foi baleado nas costas, na manhã deste domingo (2), enquanto estava próximo a um bar na rua Tupiniquim, no conjunto Renato Souza Pinto, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. Os suspeitos de atirar na vítima fugiram e ainda não foram identificados. Na Zona Leste, um homem também foi baleado em um bar.

De acordo com a polícia, o homem foi atendido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado até o Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, na Zona Leste de Manaus.

Ele chegou consciente até a unidade hospitalar. Segundo o esfaqueado relatou à polícia, os suspeitos atiraram por engano. "Ele relatou aqui no posto policial que dois homens o abordaram chamando pelo nome de Marquito. Ele disse que não era a tal pessoa, mesmo assim os caras atiraram", explicou o policial do posto da PM no hospital.

No Coroado

Um homem, ainda não identificado, também sofreu uma tentativa de homicídio na tarde deste domingo (2). Ele deu entrada no Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do Coroado, na Zona Leste, vítima de vários tiros.

Segundo policiais da 11ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o homem relatou que estava em um bar quando os atiradores chegaram atirando. O baleado foi levado por populares até a unidade hospitalar.

Leia mais:

Assassino de advogado em Manaus continua foragido, diz titular da DEHS

Homem é encontrado morto em área de mata no Novo Aleixo