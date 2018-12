Denúncia leva a prisão de homem com munições e droga em Manacapuru

Três coletes balísticos com descrição da Colômbia também foram apreendidos com o homem | Foto: Divulgação

Manaus - Após uma denúncia anônima, policiais militares da Força Tática prenderam Leandro Almeida Ferreira, de 22 anos, na madrugada desta segunda-feira (3), na rua Ari Antunes, bairro Novo Manacá, em Manacapuru (município distante 68 quilômetros de Manaus).

De acordo com a Força Tática, a denúncia anônima informou que Leandro guardava na casa dele uma grande quantidade de drogas, armas e munições de grosso calibre.

No local indicado, os policiais encontraram 147 munições de fuzil, três coletes balísticos com descrição da Colômbia, quatro coletes de mototaxista, além de peças de motocicletas, que podem ser de desmanche de veículos roubados.

Ainda durante a revista, os policiais militares encontraram um pote customizado de coelhinho, que estava recheado com, aproximadamente, 40 trouxinhas de droga, supostamente maconha. A polícia não encontrou armas no local, porém, as suspeitas da polícia é de que Leandro tenha guardado o armamento em outro esconderijo ou esteja em posse de outras pessoas.

Na ocasião, uma motocicleta, modelo Honda Titan, de cor azul e placa não divulgada, três capacetes e R$ 52 também foram apreendidos. Leandro recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado à delegacia juntamente com o material. Na unidade policial, foi constatado que ele já tem várias passagens pela polícia por diversos crimes.



