Homem morre após ser baleado três vezes em rua no Colônia Terra Nova

Crime foi na zona norte de Manaus | Foto: Raphael Tavares / Em Tempo

Manaus - Jocivaldo Ferreira de Queiroz, de 33 anos, foi baleado com três tiros na noite desse domingo (2), na avenida Roxana Bonete (antiga avenida Passarinho) com a rua Cururepa, no bairro Colônia Terra Nova 1, na Zona Norte da capital amazonense. A autoria do crime não foi identificada.

De acordo com a polícia, o crime ocorreu por volta das 21h30 próximo à Escola Municipal Antônio Moraes. Jocivaldo foi surpreendido a tiros por uma pessoa ainda não identificada.

Josivaldo foi socorrido e levado ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA), na avenida Sumaúma, no bairro Monte das Oliveiras, na mesma zona, mas não resistiu aos ferimentos. Ele foi baleado três vezes e sofreu ferimentos no pescoço, tórax e costelas.

Eridiane Queiroz de Paula, de 22 anos, confirmou que o irmão já tinha passagem por tráfico de drogas, mas desconhece a motivação do crime.

O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML). A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) vai investigar a morte com ligação ao tráfico de drogas.

